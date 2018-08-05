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Иван Белозерцев поздравил пензенских железнодорожников с профессиональным праздником

09:43 | 05.08.2018 | Общество

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Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа.

Иван Белозерцев поздравил пензенских железнодорожников с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы достойно продолжаете славные традиции, накопленные в отрасли, благодаря которым Куйбышевская железная дорога вошла в число ведущих и сегодня является одним из стабильно работающих предприятий, успешно выполняет производственные показатели, вкладывает значительные средства в развитие социальной сферы. Внедряются в практику передовые современные технологии, совершенствуется система управления, активно идет процесс технического перевооружения, реализуется комплекс мер, направленных на повышение безопасности пассажиров и на оптимизацию графика движения поездов», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что пензенские железнодорожники и впредь будут неуклонно наращивать объемы перевозок, повышать производительность труда и совершенствовать работу отрасли.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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