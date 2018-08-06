«Меркурий» повысит цены на проезд в своих автобусах до 21 рубля, в маршрутках — до 23-х Общество

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Компании «Меркурий» и «Меркурий-авто-6» намерены с 16 августа повысить стоимость проезда и провоза багажа в автобусах №54 и №30 до 21 рубля, в маршрутных такси №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 — до 23 рублей, то есть до максимально допустимого размера в рамках новых предельных тарифов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель генерального директора ООО «Меркурий» Сергей Ларюшин.

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«Мы выходили с совсем другими цифрами. Для нас это, конечно, маловато», — пояснил собеседник агентства.

Сергей Ларюшин предположил, что более частое, но небольшое увеличение платы за проезд — по аналогии с тарифами за жилищно-коммунальные услуги — было бы менее болезненным для пассажиров.

«Года по 3–4 про нас никто не вспоминает, а потом 15–20% добавляют», — сказал он, отметив, что жители воспринимают это как «ужас, кошмар, караул».

По его мнению, ежегодное повышение предельных тарифов и платы на проезд на 8% не стало бы потрясением для пассажиров, но было бы достаточным для перевозчиков.

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Согласно данным управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, ООО «Меркурий-авто-6», обслуживающее маршрут №30, просило увеличить предельный тариф на проезд в автобусах большой вместимости с 18 рублей 5 копеек до 35 рублей 7 копеек. По результатам проведенного анализа предельный тариф утвержден в размере 21 рубля.

ООО «Меркурий», осуществляющее перевозку пассажиров автобусами большой вместимости №54, а также малого класса — №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89, просило поднять предельный тариф для маршруток с 20 рублей 2 копеек до 36 рублей 7 копеек. В итоге он был утвержден в размере 23 рублей 1 копейки.

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта устанавливаются в целях недопущения использования разных тарифов организациями, осуществляющими один и тот же вид деятельности.

Решение о размере провозной платы принимается: для муниципального транспорта — органом местного самоуправления, для частного — компаниями-перевозчиками. При этом провозная плата не должна быть выше соответствующего предельного тарифа.