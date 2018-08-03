В Пензе решено повысить предельные тарифы на проезд в общественном транспорте
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Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Предельные тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в общественном транспорте в черте Пензы решено повысить по итогам заседания, состоявшегося в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению региона в пятницу, 3 августа.
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Ранее с соответствующими предложениями в ведомство обратились перевозчики.
Так, по словам главного специалиста-эксперта отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Натальи Андреевой, ООО «Горэлектротранс», которое начало обслуживать троллейбусные маршруты весной 2017 года, просило поднять предельный тариф на проезд в городском наземном электрическом транспорте с 17 рублей 18 копеек до 27 рублей 12 копеек, однако по результатам анализа его решено утвердить на уровне 20 рублей 78 копеек.
Таким образом, увеличение составит 3 рубля 60 копеек.
Как отметила начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина, это позволит сэкономить бюджетные средства при исполнении контрактов на перевозку пассажиров.
В продолжение заседания главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Юлия Дасаева сообщила, что представители компаний, содержащих в своих названиях слова «Дилижанс» и «Меркурий», просили поднять предельный тариф на проезд в автобусах большой вместимости (автомобильный транспорт категории М3) с 18 рублей 5 копеек до 37 рублей 54 копеек и 35 рублей 7 копеек соответственно.
Вместе с тем решено утвердить увеличение в размере 2 рублей 95 копеек — до 21 рубля.
В свою очередь главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Вера Новикова проинформировала, что «Меркурий» и «Дилижанс» также просили поднять предельный тариф на проезд в маршрутках (автомобильный транспорт категорий М2 и М3) с 20 рублей 2 копеек до 36 рублей 7 копеек и 43 рублей 92 копеек соответственно.
Это предложение тоже не было поддержано. Предельный тариф решено увеличить на 2 рубля 99 копеек — до 23 рублей 1 копейки.
Ранее проекты приказов управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области прошли антикоррупционную экспертизу.
Планируется, что документы вступят в силу с 16 августа 2018 года.
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Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта устанавливаются в целях недопущения использования разных тарифов организациями, осуществляющими один и тот же вид деятельности.
Решение о размере провозной платы принимается: для муниципального транспорта — органом местного самоуправления, для частного — компаниями-перевозчиками. При этом провозная плата не должна быть выше соответствующего предельного тарифа.
Предыдущие предельные тарифы были установлены: для маршруток и автобусов — приказами №63 и №64 от 12 августа 2015 года, для троллейбусов — №21 от 28 марта 2017 года.
В настоящее время стоимость проезда в общественном транспорте Пензы при оплате наличными составляет: в троллейбусах — 17 рублей, в автобусах — 18 рублей, в маршрутках — 20 рублей.