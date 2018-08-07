Губернатор проверил ход ремонта дорог в Богословке Общество

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично проверил ход ремонта дорог на территории села Богословка во вторник, 7 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Он указал специалистам на необходимость привести в порядок обочины и тротуары, а от ответственных чиновников потребовал осуществлять постоянный контроль за состоянием транспортных объектов.

«Я поставил задачу увеличения объема финансирования работ по ремонту сельских дорог. Пензенский район — многонаселенный. На его территории в следующем году также будем ремонтировать больше автотранспортных объектов. Особенно это касается участков с интенсивным движением и тех, которые ведут к социально значимым объектам — школам, лечебным учреждениям, домам культуры», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, ремонт ведется на участке, связывающем Богословку с Ленинским лесхозом, а также на территории самого села. При этом первоначально эти работы не были запланированы, а стали возможными благодаря экономии средств при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт на дороге между двумя населенными пунктами практически завершен.

На улице Ленина в Богословке выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев.