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Мэр Пензы предложил заложить средства на дорогу между Нефтяником и Зарей

09:13 | 08.08.2018 | Общество

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Возможность включения в бюджет Пензы расходов на приведение в надлежащее состояние дороги между двумя отдаленными районами города — Нефтяником и Зарей — необходимо рассмотреть в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев по итогам рабочего выезда на место в минувший вторник, 7 августа.

Мэр Пензы предложил заложить средства на дорогу между Нефтяником и Зарей

Фото: Penza-gorod.ru

На неудовлетворительное состояние проезжей части внимание главы городской администрации обратили многодетные семьи, получившие поблизости земельные участки и строящие жилье.

В связи с этим Виктор Кувайцев распорядился, чтобы УКС Пензы направил предложение о включении в бюджет города расходов на строительство участка автодороги протяженностью 2.3 км с учетом потребностей семей, имеющих троих и более детей, сообщает пресс-служба мэрии.

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