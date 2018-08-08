Мэр Пензы предложил заложить средства на дорогу между Нефтяником и Зарей Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Возможность включения в бюджет Пензы расходов на приведение в надлежащее состояние дороги между двумя отдаленными районами города — Нефтяником и Зарей — необходимо рассмотреть в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев по итогам рабочего выезда на место в минувший вторник, 7 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

На неудовлетворительное состояние проезжей части внимание главы городской администрации обратили многодетные семьи, получившие поблизости земельные участки и строящие жилье.

В связи с этим Виктор Кувайцев распорядился, чтобы УКС Пензы направил предложение о включении в бюджет города расходов на строительство участка автодороги протяженностью 2.3 км с учетом потребностей семей, имеющих троих и более детей, сообщает пресс-служба мэрии.