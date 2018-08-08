В Заре предпринимателю придется освободить участок, заставленный старыми машинами
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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Договор с предпринимателем, занимающимся разборкой старых машин на арендованном у муниципалитета земельном участке в микрорайоне Заря города Пензы, будет досрочно прекращен по решению суда. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе рабочего выезда на место.
Фото: Penza-gorod.ru
Ранее местные жители выразили беспокойство тем фактом, что из-за его действий единственная дорога к остановке общественного транспорта оказалась захламлена в районе улицы Абрикосовой.
Кроме того, люди выразили недовольство по поводу предполагаемого возведения паркинга на 500 машиномест вблизи своих домов и попросили перенести границы стройплощадки.
В связи с этим Виктор Кувайцев поручил специалистам управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы встретиться с проектировщиками и проверить данный проект на соблюдение нормативов, сообщает пресс-служба горадминистрации.