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В Заре предпринимателю придется освободить участок, заставленный старыми машинами

09:37 | 08.08.2018 | Общество

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Договор с предпринимателем, занимающимся разборкой старых машин на арендованном у муниципалитета земельном участке в микрорайоне Заря города Пензы, будет досрочно прекращен по решению суда. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе рабочего выезда на место.

В Заре предпринимателю придется освободить участок, заставленный старыми машинами

Фото: Penza-gorod.ru

Ранее местные жители выразили беспокойство тем фактом, что из-за его действий единственная дорога к остановке общественного транспорта оказалась захламлена в районе улицы Абрикосовой.

Кроме того, люди выразили недовольство по поводу предполагаемого возведения паркинга на 500 машиномест вблизи своих домов и попросили перенести границы стройплощадки.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил специалистам управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы встретиться с проектировщиками и проверить данный проект на соблюдение нормативов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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