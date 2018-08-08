В Пензе площадка перед «Родиной» исключена из перечня мест с массовым пребыванием людей Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Площадка перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» исключена из перечня мест массового пребывания людей и объектов, расположенных на территории Пензы. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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В документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», уточняется, что от генерального директора ООО «Тетис Кэпитал» Евгения Гаркуши как правообладателя данной площадки поступило соответствующее ходатайство.

Прежний перечень был утвержден постановлением мэрии от 12 января 2017 года, в котором площадка у кинотеатра «Родина» была указана в строке №7.

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Теперь в Пензе официально насчитывается не 17 мест с массовым пребыванием людей, как это было ранее, а 16.

В их числе площадь имени В.И. Ленина с максимальным количеством посетителей 5 тыс. человек, сквер «Пионерский» — 1 тыс., сквер имени Ф.Э. Дзержинского — 500, площадка перед мемориальным комплексом «Разорванная звезда» — 300, Фонтанная площадь — 600, набережная реки Суры от подвесного до Бакунинского моста, площадка перед памятным знаком «Росток», сквер «Славы» — 20 тыс., площадь Победы (проспект Победы, 1) — 3 тыс., мемориал воинам-афганцам со сквером «Белые росы» — 1 тыс., сквер «Копилка пословиц» — 500, администрация Пензы — 1,3 тыс., администрации Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 165, 170, 240 и 220 соответственно, а также участок от здания железнодорожного вокзала до здания №6 на улице Октябрьской и остановочных павильонов включительно — 200.