Пензенские клиенты «Саратовских авиалиний» направили в Роспотребнадзор более 50 обращений Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Более 50 письменных обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Пензенской области от пассажиров, купивших билеты на рейсы из Пензы в Симферополь и Сочи, а также обратно, которые впоследствии были вынуждены скорректировать свои планы на период отпусков и каникул в связи отменой рейсов АО «Саратовские авиалинии».

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Как сообщает пресс-служба ведомства, предъявленные потребителями требования о возврате денег, потраченных на билеты, перевозчик оставил без удовлетворения.

Лишившись возможности воспользоваться оплаченной услугой, клиенты авиакомпании понесли финансовые потери, так как были вынуждены искать другие варианты добраться до пункта назначения. Многие испытали по этому поводу негативные эмоции, что, по данным Роспотребнадзора, дало им право требовать от перевозчика компенсации морального вреда.

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В связи со сложившейся ситуацией специалисты управления в рамках досудебного урегулирования подготовили 13 разъяснений о порядке предъявления требований.

Также ими была оказана помощь в составлении девяти письменных претензий, произведен правовой анализ документов и подготовлено семь проектов исковых заявлений для самостоятельного обращения потребителей в суд.

Помимо этого, управление Роспотребнадзора по Пензенской области направило в суды 14 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с приказом Росавиации, аннулирован сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». С 31 мая 2018 года все рейсы перевозчика были отменены.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после того, как 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.