Олег Шарипков празднует юбилей Общество

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Известный пензенский общественник, исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков отмечает 50-летие.

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С самого утра его поздравляют родные, близкие, друзья, представители власти и бизнеса, а также журналисты, коллеги и партнеры из сферы НКО, в том числе те, кто трудится в других регионах и даже странах.

Олег Шарипков начал работу в некоммерческом секторе в 1990-х годах в качестве волонтера ассоциации беженцев и вынужденных переселенцев «Светоч». Затем занял пост заместителя председателя этой организации.

В 2002 году создал пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз», который стал одной из самых эффективных и прозрачных НКО, действующих на территории области.

Фонд занимается развитием благотворительности, поддержкой проектов некоммерческих организаций и инициативных граждан — отслеживает актуальные социальные проблемы, находит новые способы привлечения пожертвований, проводит конкурсы грантов , осуществляет собственные программы .

Благодаря профессионализму и настойчивости Олега Шарипкова в регион привлекаются ресурсы крупных российских и зарубежных некоммерческих организаций. В 2017 году это были ННО «Немецко-русский обмен» (Германия), фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», фонды Тимченко и Потанина, фонд президентских грантов, партнерство фондов местных сообществ. Суммарный вклад этих НКО в социальную сферу региона в минувшем году составил более 9 млн. рублей .

Олег Шарипков смог собрать вокруг себя сообщество экспертов в области благотворительности и общественной деятельности. В 2014 году под его руководством был создан фонд «Капитал местного сообщества», который привлекает пожертвования бизнеса и граждан. Полученный доход от инвестирования этих средств направляется на финансирование общественно значимых проектов. В настоящий момент размер капитала местного сообщества составляет около 6,5 млн. рублей.

В 2015 году Олег Шарипков стал инициатором общественной кампании против благотворительных мошенников . Тогда средства массовой информации, неравнодушные горожане и правоохранительные органы объединили усилия и добились того, чтобы с улиц Пензы исчезли лжеволонтеры, незаконно собиравшие пожертвования.

Кроме того, Олег Шарипков является соавтором книги «Эндаументы. Начало. Как создать целевой капитал в регионе», которая вышла в свет в 2017 году.