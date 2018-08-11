Установлена личность бойца, останки которого обнаружили пензенские поисковики Общество

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Пензенские поисковики установили личность бойца Красной армии, останки которого были обнаружены в ходе экспедиции в Рогачевский район Гомельской области Белоруссии.

Фото: реготделение Поискового движения России

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, останки и медаль «За отвагу» №631289 принадлежат уроженцу Ульяновской области Николаю Бакалдину, командовавшему огневым взводом 207-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 348-й стрелковой дивизии.

«Лейтенант Бакалдин награжден медалью «За отвагу» приказом командира от 7 октября 1943 года. Был убит 24 июня 1944-го», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

«Благодаря слаженной работе ульяновских поисковиков найдены родственники бойца — сын и дочь, проживающие в Ульяновской области. Они с благодарностью приняли известие о фронтовой судьбе своего отца», — сказала Лариса Казакова.

По ее словам, останки Николай Бакалдина будут перезахоронены на малой родине.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в ходе экспедиции пензенские поисковики обнаружили останки 59 бойцов и командиров Красной армии, при которых было две медали «За отвагу». Владелец одной из них был установлен ранее — им оказался уроженец Алтайского края Савелий Якушко.