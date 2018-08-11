Вблизи Спасского собора Пензы спилили здоровые деревья Общество

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Несколько здоровых деревьев, среди которых клены, вязы и боярышник, оказалось спилено вблизи строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе.

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О том, что ранее они украшали территорию, прилегающую к Соборной площади, которая до недавнего времени именовалась Советской, напоминают пока еще не выкорчеванные пни, а также лежащие на земле стволы и ветки.

Как передает корреспондент ИА «PenzaNews», некоторые жители, проходящие мимо, с сожалением констатируют, что Пенза постепенно теряет славу зеленого города.

Один из прохожих отметил, что под разными предлогами в областном центре периодически вырубаются крепкие деревья, а саженцы, которые высаживают весной в рамках экологических акций, зачастую не приживаются или гибнут из-за ненадлежащего ухода.

Также пензенцы обращают внимание на то, что рабочие, расчистив площадку с одной стороны здания епархиального управления, проигнорировали поврежденное дерево с противоположной.

Спиливать большие ветки, обломившиеся, вероятно, из-за сильных порывов ветра, никто не спешит.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе запланированы масштабные работы по благоустройству территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора.

В числе прочего планируется продумать варианты размещения скамеек, урн, опор освещения, установки нестационарного общественного туалета и арт-объектов.