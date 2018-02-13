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В Пензе подготовят документацию на благоустройство территории у Спасского собора

18:15 | 13.02.2018 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило открытый конкурс на выполнение работ по подготовке проектной документации на благоустройство территории вблизи Спасского кафедрального собора, ограниченной улицами Советской, Карла Маркса, Белинского и Лермонтова.

В Пензе подготовят документацию на благоустройство территории у Спасского собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. 200 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Как отмечается в техническом задании, основанием для выполнения работ является реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проектная документация должна быть готова до 30 апреля, а непосредственно проведение работ запланировано на 2018–2019 годы.

Будущему победителю конкурса необходимо учитывать, что территория расположена в исторической части города в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

В числе прочего организация должна будет предложить типы и места размещения скамеек, урн, опор освещения, нестационарного общественного туалета, а также арт-объектов.

Одно из требований заказчика — предусмотреть демонтаж объектов, в том числе памятников, не вписывающихся в концепцию развития территории у собора.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 7 марта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Иван Белозерцев рассказал журналистам, что поступило предложение перенести стелу «Слава героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской. По словам главы региона, в качестве ее возможного места размещения рассматривается сквер «Журавли».

30 ноября гражданский активист Игорь Алексеев потребовал решать данный вопрос публично и всенародно. Этому был посвящен одиночный пикет, который он провел у здания администрации Пензы.

Такое же мнение выразил глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин, который призвал обсудить идею переноса стелы с общественностью.
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