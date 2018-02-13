В Пензе подготовят документацию на благоустройство территории у Спасского собора Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило открытый конкурс на выполнение работ по подготовке проектной документации на благоустройство территории вблизи Спасского кафедрального собора, ограниченной улицами Советской, Карла Маркса, Белинского и Лермонтова.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. 200 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Как отмечается в техническом задании, основанием для выполнения работ является реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проектная документация должна быть готова до 30 апреля, а непосредственно проведение работ запланировано на 2018–2019 годы.

Будущему победителю конкурса необходимо учитывать, что территория расположена в исторической части города в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

В числе прочего организация должна будет предложить типы и места размещения скамеек, урн, опор освещения, нестационарного общественного туалета, а также арт-объектов.

Одно из требований заказчика — предусмотреть демонтаж объектов, в том числе памятников, не вписывающихся в концепцию развития территории у собора.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 7 марта.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Иван Белозерцев рассказал журналистам, что поступило предложение перенести стелу «Слава героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской. По словам главы региона, в качестве ее возможного места размещения рассматривается сквер «Журавли».

30 ноября гражданский активист Игорь Алексеев потребовал решать данный вопрос публично и всенародно. Этому был посвящен одиночный пикет, который он провел у здания администрации Пензы.

Такое же мнение выразил глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин, который призвал обсудить идею переноса стелы с общественностью.