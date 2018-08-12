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Разработана документация по I этапу реконструкции дороги в районе Бригадирского моста

11:01 | 12.08.2018 | Общество

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Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Компания «Центр-Дорсервис» разработала проектную документацию по первому этапу реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе, осталось получить положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Разработана документация по I этапу реконструкции дороги в районе Бригадирского моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, в настоящее время организация приступила к разработке проектной документации по оставшимся двум этапам реконструкции.

Положительное заключение экспертизы по инженерным изысканиям было получено 30 мая 2018 года.

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Согласно данным портала госзакупок, 1 декабря 2017 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и зарегистрированное в Воронеже ООО «Центр-Дорсервис» в лице гендиректора Мирона Карповича заключили муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

Его цена составляет около 32 млн. рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Пензы.

Работы по контракту должны быть выполнены до 1 сентября 2018 года.

В соответствии с заданием на проектирование, необходимо предусмотреть обновление существующей дороги, реконструкцию (строительство) моста через реку Ардым, возведение мостового перехода через реку Пензу, прокладку новых участков дорог, а также техническое решение по пересечению железнодорожных путей.

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