Около 1 тыс. пензенцев потеряли работу с начала года из-за сокращений и закрытия бизнеса Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. 981 работник 337 организаций оказался уволен в Пензенской области за период с января по июль 2018 года в связи с ликвидацией компаний или сокращением численности персонала. Такие данные размещены на интерактивном портале службы занятости населения региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, высвобождение сотрудников затронуло, в частности, компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, распределения электроэнергии, газа и воды, занимающихся финансовой деятельностью, госуправлением и обеспечением военной безопасности, образованием, сельским хозяйством, здравоохранением и предоставлением социальных услуг, строительством и операциями с недвижимым имуществом.

Читайте также

Численность занятых в экономике Пензенской области оценивается в 651 тыс. человек

Так, из Пензенского отделения Сбербанка были высвобождены 57 человек, ООО «Горводоканал» — 37, ОАО «Пензхиммаш» — 36, производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко — 21, АО «Радиозавод» — 19, ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» — 16, СМУП «Пензалифт» — 15, пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко — 14, АО «Сердобский машиностроительный завод» — 12.

По состоянию на 1 августа, в режиме неполного рабочего времени трудились 510 человек.

В их числе — 188 сотрудников ЗАО «Электромагнит», 38 — ОАО «Негаспензапром», 37 — АО «Белинсксельмаш», 20 — ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла».