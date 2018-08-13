Туктаров сменил Акжигитова на посту главы татарской автономии Пензенской области Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Председатель правления благотворительного фонда «Сияние», глава фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров сменил Бакира Акжигитова на посту руководителя региональной татарской национально-культурной автономии.

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Как сообщил Жиганша Туктаров, заявление Бакира Акжигитова о сложении полномочий по собственному желанию было рассмотрено на заседании исполкома общественной организации в минувшую пятницу, 10 августа; в тот же день состоялись выборы нового председателя.

Он уточнил, что предыдущий руководитель автономии остался в исполкоме и вошел в состав президиума.

«Благодарю всех причастных за высокое доверие, рассчитываю на помощь и поддержку тех, кому небезразлична наша самобытная татарская культура, вера, обычаи предков, язык, песни, танцы. Надеюсь на сотрудничество со всеми татарскими общественными и религиозными организациями, региональными национальными автономиями. Вместе мы сила!» — написал Жиганша Туктаров на своей странице в Facebook.