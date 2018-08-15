В Пензе почтили память бывшего первого вице-мэра Алексея Макарова Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники администрации Пензы, коллеги и близкие почтили память бывшего первого вице-мэра Алексея Макарова, который скоропостижно скончался на 47-м году жизни 15 августа 2014 года.

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На Ново-Западном кладбище собрались глава администрации города Виктор Кувайцев, его заместители Андрей Шевченко, Владимир Попков, Юрий Ильин и Магомед Агамагомедов, коллеги и друзья Алексея Макарова.

Мэр отметил, что он был человеком неиссякаемой энергии и мудрым руководителем, который всю свою жизнь посвятил службе на благо Пензы и области.

«Он пользовался большим уважением и заслуженным авторитетом в коллективе. Пензенцы будут всегда помнить его добрые дела», — сказал Виктор Кувайцев.

Пришедшие возложили цветы к могиле Алексея Макарова и почтили его память минутой молчания, сообщает пресс-служба мэрии.

Макаров Алексей Владимирович родился 13 марта 1968 года в рабочей семье.

Окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности секретаря комитета комсомола ВЛКСМ СПТУ №40 города Пензы.

В течение нескольких лет работал в администрации Железнодорожного района города Пензы.

С 1999 года — председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму при правительстве Пензенской области; министр молодежи, спорта и туризма Пензенской области; председатель комитета молодежи, спорта и туризма Пензенской области; председатель комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.

С 2005 года являлся заместителем главы администрации города Пензы – руководителем аппарата.

Координировал вопросы реализации кадровой политики, развития и совершенствования местного самоуправления, взаимодействия мэрии с гордумой, СМИ, формирования и содержания муниципального архива, а также подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума и организации правового обеспечения деятельности администрации Пензы.

За добросовестный труд на благо города Пензы награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью ЦС РОСТО «Первый трижды Герой Советского союза А.И. Покрышкин», медалью «80 лет Госкомспорту России», нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также почетным знаком МЧС Российской Федерации.

В ночь на 15 августа 2014 года скоропостижно скончался.