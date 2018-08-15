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Жители Пензенской области за шесть месяцев сдали 43 единицы оружия

12:22 | 15.08.2018 | Общество

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области добровольно сдали 43 единицы оружия в правоохранительные органы за период с января по июнь 2018 года, получив за это вознаграждение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Жители Пензенской области за шесть месяцев сдали 43 единицы оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что также за этот период граждане сдали почти 1 тыс. 300 патронов и три гранаты.

«Общая сумма вознаграждения составила 143 тыс. рублей. Размер выплат зависит от вида сдаваемого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, например, за оружие с гладким стволом предусмотрено 3 тыс. рублей, а с нарезным стволом — 4 тыс. рублей», — пояснили в управлении.

В Росгвардии отметили, что зачастую граждане находят оружие своих умерших родственников, либо оно им достается вместе с покупкой недвижимости.

«Например, в центр лицензионно-разрешительной работы обратился мужчина, который после покупки дачи стал разбирать чулан и обнаружил оружие. Принеся его в правоохранительные органы, гражданин получил за это денежное вознаграждение», — сказали в пресс-службе.

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