В Пензе начали работу над концепцией подсветки зданий Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Специалисты приступили к разработке концепции архитектурной подсветки зданий в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Предполагается, что в рамках ее реализации будет организована подсветка большинства крупных зданий, в том числе объектов культуры — драматического театра, филармонии, киноконцертного зала и других, а также торговых, офисных центров и учреждений спорта.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, современный город должен одинаково привлекательно выглядеть не только днем, но и в вечернее время.

«У нас очень красивый областной центр. Мы много внимания уделяем состоянию памятников культурного наследия, приводим в порядок фасады зданий, воссоздаем главную святыню области — Спасский кафедральный собор», — отметил он.

Глава региона добавил, что архитектурная подсветка — «это не только вопрос эстетики и красоты, но и настроение жителей, привлекательность городского пространства для туристов, а также маркетинговый инструмент».

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«Надо уметь правильно подать город в вечернее время, подчеркнуть красоту пензенских улиц с помощью профессионально организованной подсветки», — сказал Иван Белозерцев.

Также он призвал присоединиться к этой работе представителей бизнеса — собственников зданий торговых центров, банков, гостиниц и других объектов.

«Ваше здание — ваш имидж», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос о необходимости вечерней подсветки зданий в Пензе. Так, еще осенью 2016 года он призвал разработать соответствующий проект для центральной части города.

Впоследствии глава региона высказывал недовольство отсутствием заметных результатов в данном направлении.