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Величина прожиточного минимума выросла в Пензенской области до 8 тыс. 931 рубля

11:17 | 16.08.2018 | Общество

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области за II квартал 2018 года установлена в размере 8 тыс. 931 рубля, что на 177 рублей больше, чем за I квартал, когда она составляла 8 тыс. 754 рублей.

Величина прожиточного минимума выросла в Пензенской области до 8 тыс. 931 рубля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 9 тыс. 587 рублей (было 9 тыс. 414 рублей), для пенсионеров — 7 тыс. 437 рублей (было 7 тыс. 201 рубль), для детей — 9 тыс. 398 рублей (было 9 тыс. 313 рублей).

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области за II квартал в среднем на душу населения определена в размере 8 тыс. 349 рублей. Ранее она была меньше — 8 тыс. 183 рубля.

В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 36 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 147 рублей, на услуги — 2 тыс. 166 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 582 рубля.

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