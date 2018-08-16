Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Конкурсы, которые планируется провести в рамках первого городского гастрономического фестиваля «В Пензе – есть» в торгово-развлекательном центре «Высшая лига» 22 и 23 сентября, намечено связать с историческими событиями. Об этом сообщила один из организаторов мероприятия Анастасия Баязитова.

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«На самом деле, много всяких историй, и мы сейчас [...] занимаемся тем, что привлекаем знатоков еды», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 16 августа.

По словам Анастасии Баязитовой, «этот вопрос еще до конца не проработан», а для его изучения «не один год понадобится».

В качестве примера она привела историю о том, что возлюбленная Михаила Лермонтова, который провел детство в Пензенской области, однажды накормила его пирожками с опилками, чтобы доказать неразборчивость поэта в еде.

«Эта история может лечь в основу какого-то кулинарного конкурса, где, допустим, представители КФХ могли бы испечь пирожки с сюрпризом, […] с перцем, например», — отметила соорганизатор фестиваля «В Пензе – есть».