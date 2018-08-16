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Отдельный блок фестиваля «В Пензе – есть» будет посвящен напиткам

18:00 | 16.08.2018 | Общество

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Ряд мероприятий, связанных с напитками, будет организован в рамках первого городского гастрономического фестиваля «В Пензе – есть», который состоится на базе торгово-развлекательного центра «Высшая лига» 22 и 23 сентября. Об этом сообщила инициатор мероприятия, гендиректор АНО «Творческое объединение «ПензаХобби», руководитель ремесленного центра «Капля солнца» Людмила Тимакова.

Отдельный блок фестиваля «В Пензе – есть» будет посвящен напиткам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, идейным вдохновителем этого направления стала создатель чайного дома «Дерево» Нелля Бахтеева.

Людмила Тимакова пояснила, что посетителям предложат попробовать различные сорта чая, кофе и безалкогольных напитков.

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Она добавила, что также запланировано выступление экспертов в этой сфере и лекции об истории приготовления напитков в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа первого городского гастрономического фестиваля «В Пензе – есть» будет включать в себя мастер-классы шеф-поваров, дегустации блюд от ресторанов и кафе, а также кулинарные состязания.

Местом проведения мероприятия станет площадка на шестом этаже ТРЦ «Высшая лига», на которой обычно действует каток.

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