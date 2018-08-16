Первая в Пензе подгруппа по пенсионному референдуму подала документы на регистрацию Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы подала документы, необходимые для ее регистрации, в избирательную комиссию Пензенской области в четверг, 16 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин.

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Он уточнил, что еще 9 августа три гражданина уведомили комиссию о намерении создать региональную подгруппу, а 15-го числа состоялось собрание, на котором она была образована.

По словам Алексея Климухина, вопрос, который граждане предлагают вынести на референдум, совпадает с тем, который Центризбирком ранее согласовал московской областной региональной подгруппе: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

«В настоящее время в избирательной комиссии [Пензенской области] проводится проверка представленных документов. Здесь достаточно большой объем», — пояснил собеседник агентства, добавив, что в 15-дневный срок облизбирком обязан принять одно из двух решений — о регистрации региональной подгруппы или об отказе в удовлетворении ходатайства.

Алексей Климухин отметил, что 10 августа в избирательную комиссию поступило еще одно уведомление от жителей о намерении также создать региональную подгруппу по пенсионному референдуму, соответствующее собрание намечено на 18-е число.

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Он сообщил, что вопрос, который предлагают эти граждане, совпадает с тем, который Центризбирком согласовал алтайской краевой региональной подгруппе: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Алексей Климухин напомнил, что по закону после регистрации избирательной комиссией субъекта РФ одной региональной подгруппы другая, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса, не может быть зарегистрирована до окончания всех процедур по реализации инициативы о проведении референдума на обозначенную тему.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», намеченное на 18 августа собрание по созданию региональной подгруппы инициативной группы будет организовано пензенским обкомом КПРФ.

По словам члена президиума ЦК Компартии России, лидера пензенских коммунистов, главы фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгия Камнева, войти в ее состав приглашаются все неравнодушные граждане.