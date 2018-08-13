В Пензе создают группу для сбора подписей в поддержку референдума о пенсионной реформе Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 будет создана в Пензенской области в предстоящую субботу, 18 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

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Он пояснил, что такие региональные подгруппы предстоит образовать более чем в половине субъектов РФ, при этом в состав каждой из них должны войти не менее 100 человек.

По словам Георгия Камнева, КПРФ рассматривает создание инициативной группы и в целом проведение референдума по пенсионной реформе не столько как партийное мероприятие, а как вопрос, имеющий важное значение для каждого жителя страны, поэтому присоединиться к данной работе могут все заинтересованные лица.

«Если кто-то изъявит желание стать участником этой группы, необходимо позвонить в областной комитет Компартии по телефону: +7 (8412) 679-000 и оставить свои контактные данные. После рассмотрения заявки будет принято соответствующее решение», — сказал собеседник агентства.

Лидер пензенских коммунистов добавил, что следующим шагом после регистрации инициативной группы станет сбор в течение 45 дней 2 млн. подписей в поддержку референдума — не менее 50 тыс. от каждого региона, где будут образованы подгруппы.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, насколько оперативно планируется выполнить эту задачу, Георгий Камнев предположил, что сторонники референдума соберут в Пензенской области необходимое количество подписей раньше установленного срока, чтобы осталось время на их оформление и отправку в Москву, где документы будет проверять ЦИК России.

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«Мы уже собирали подписи неоднократно […] — такое количество и больше, правда, за более продолжительный период, но поскольку тема сейчас очень актуальна, о ней говорят и знают практически все, я думаю, что за 40 дней, в принципе, можно собрать», — отметил член президиума ЦК КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 августа Центризбирком согласовал вопрос для вынесения на референдум, предложенный алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы от КПРФ: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Всего ЦИК России на данный момент признал пять вопросов соответствующими требованиям федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».