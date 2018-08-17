В центре Пензы сносят трижды горевший расселенный дом Общество

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Рабочие сносят расселенный кирпичный трехэтажный дом №26 на улице Володарского в центре Пензы, в котором с апреля 2018 года произошло три пожара.

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Конструкции разрушают с помощью экскаватора. Работа организована таким образом, что из ковша спецавтомобиля строительный мусор сразу же ссыпают в кузов грузовой машины.

По мере наполнения «КамАЗы» меняются и оперативно вывозят с площадки битый кирпич.

Прилегающая территория для безопасности прохожих огорожена забором.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дом №26 на улице Володарского в центре Пензы длительное время находился в нежилом состоянии. В нем неоднократно случались пожары.

Так, возгорания происходили 8 апреля 2018 года, спустя два дня после этого и 27 июня. Предварительной причиной одного из них был назван поджог.