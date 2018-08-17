Клип с участием пензенских врачей удален из сети по просьбе руководства больницы Общество

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Клип на песню «На стиле» группы «Время и стекло», в съемках которого приняли участие работники отделенческой клинической больницы на станции Пенза ОАО «РЖД», удален из сети по просьбе руководства учреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил ведущий мероприятий Алексей Мазуров, ранее разместивший видео на своем канале на портале YouTube.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что ролик был записан в преддверии отмечаемого в июне Дня медицинского работника, а затем показан на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника, при этом он задумывался как своеобразный подарок для коллектива и не предназначался для широкого круга зрителей.

Читайте также

В Пензе врачи сняли клип на песню «На стиле»

«Все было снято за один день и в нерабочее время», — сказал собеседник агентства, добавив, что медработники участвовали в процессе не одновременно: каждый был задействован в общей сложности по 15–20 минут.

По мнению Алексея Мазурова, клип получился очень качественным.

Он отметил, что работа над ним позволила сотрудникам больницы немного отвлечься от рутины, а съемки увлекли даже тех, кто изначально воспринял эту идею без энтузиазма.

Отвечая на вопрос о том, насколько трудоемким является создание подобных корпоративных видео, Алексей Мазуров пояснил, что это зависит от сложности проекта.

«Сама съемка [занимает] три часа всего лишь. Плюс монтаж несколько часов. Самое сложное — это придумать все», — подчеркнул он.