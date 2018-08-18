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В Пензе начали готовить площадку для строительства нового здания облсуда

11:41 | 18.08.2018 | Общество

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Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Рабочие огородили территорию на улице Суворова в Пензе, на которой планируется построить новое здание областного суда.

В Пензе начали готовить площадку для строительства нового здания облсуда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно паспорту объекта, заказчиком работ является управление судебного департамента в Пензенской области; генеральным подрядчиком — ООО «Евростандарт»; проектной организацией — ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса».

В настоящее время на площадке ведется подготовка к строительству.

В частности, здесь спилено несколько деревьев.

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19 июля 2018 года управление судебного департамента в Пензенской области в лице начальника Алексея Кардакова и ООО «Евростандарт» в лице генерального директора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство на условиях генподряда здания для размещения облсуда.

Его цена составляет 765 млн. 975 тыс. 990 рублей.

По условиям контракта, работы должны быть начаты не позднее одного дня с даты передачи заказчиком генподрядчику технической документации и завершены к 30 сентября 2020 года.

Новое здание пензенского облсуда будет возведено в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы Российской Федерации на 2013–2020 годы».

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