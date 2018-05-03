В Пензе построят новое здание областного суда Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Новое девятиэтажное здание областного суда будет построено в Пензе на улице Суворова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

Фото: Oblsud.penza.ru

Он пояснил, что его возведут между зданиями филармонии и Первомайского районного суда Пензы.

«[Строительство будет осуществляться] в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы Российской Федерации на 2013–2020 годы», — сказал собеседник агентства, пояснив, что вся необходимая сумма будет выделена из федерального бюджета.

Алексей Кардаков уточнил, что участок для строительства находится в собственности государства.

Отвечая на вопрос о судьбе нынешнего здания облсуда на улице Максима Горького, он пояснил, что она будет решена позднее — рассматриваются различные варианты его использования.

«Ежегодно увеличивается количество дел, количество судей, нагрузка», — отметил начальник управления судебного департамента, обосновывая необходимость в переезде.

Он добавил также, что существующее здание не позволяет в полной мере выполнить современные требования, например, к деятельности присяжных заседателей.

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Планируется, что генеральный подрядчик проекта будет определен по результатам электронного аукциона, который объявлен управлением судебного департамента в Пензенской области. Он состоится 21 мая.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 765 млн. 975 тыс. 990 рублей.

Также будут определены компании, которые осуществят авторский надзор за созданием объекта капитального строительства и строительный контроль.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в последние годы несколько судов в Пензенской области отпраздновали новоселье.

В 2011 году было торжественно открыто новое здание Арбитражного суда региона на улице Кирова, в 2013-м Ленинский районный суд Пензы переехал в отреставрированное здание на улице Володарского, а в конце 2017-го Железнодорожный районный суд города начал работать на улице Белинского.