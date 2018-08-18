EN
14:48:13 Суббота, 18 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы распорядился открыть улицу Антонова для транспорта вечером 20 августа

13:17 | 18.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился снять вечером в понедельник, 20 августа, временное ограничение на движение транспорта по улице Антонова — от муниципальной пожарной части до поворота к улице Нейтральной, которое вводилось в связи с реконструкцией проезжей части.

Мэр Пензы распорядился открыть улицу Антонова для транспорта вечером 20 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К этому сроку он поручил завершить обустройство заездов и нанесение разметки.

Кроме того, в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 18 августа, Виктор Кувайцев обратил внимание подчиненных на то, что подрядчика, выходившего на объект в прошлом году, необходимо обязать в рамках гарантийных обязательств дополнительно засеять газоны травой, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев призвал наполнить Пензу яркими событиями Жительница Пензы перевела деньги мошеннику из «Одноклассников» ради быстрой прибыли
Пензенский «Дизелист» в числе 13 команд примет участие в первенстве НМХЛ В Пензе из нежилого дома украдено около 70 кг металлолома
Объемы производства молока в пензенских сельхозорганизациях выросли Жительница Кузнецка повторно попалась пьяной за рулем, открыто уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама