Мэр Пензы распорядился открыть улицу Антонова для транспорта вечером 20 августа Общество

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился снять вечером в понедельник, 20 августа, временное ограничение на движение транспорта по улице Антонова — от муниципальной пожарной части до поворота к улице Нейтральной, которое вводилось в связи с реконструкцией проезжей части.

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К этому сроку он поручил завершить обустройство заездов и нанесение разметки.

Кроме того, в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 18 августа, Виктор Кувайцев обратил внимание подчиненных на то, что подрядчика, выходившего на объект в прошлом году, необходимо обязать в рамках гарантийных обязательств дополнительно засеять газоны травой, сообщает пресс-служба горадминистрации.