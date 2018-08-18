В пензенском обкоме КПРФ началась регистрация членов подгруппы по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Регистрация членов региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы стартовала на базе пензенского обкома КПРФ.

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С самого утра у здания на улице Кирова начали собираться неравнодушные жители Пензы и районов области.

На входе каждый из них получает бланк заявления в избирком региона о том, что гражданин дает согласие войти в подгруппу, создаваемую по инициативе представителей обкома КПРФ — первого секретаря Георгия Камнева, секретаря по оргпартработе Олега Шаляпина и члена контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Ольги Маризовой, которые предлагают вынести на референдум вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Среди пришедших — депутат Законодательного собрания области Алексей Петров, депутаты пензенской гордумы Олег Шаляпин и Александр Трутнев, бывший депутат Госдумы России Юрий Лыжин, преподаватель Пензенского государственного университета Ольга Чернова и другие.

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Заполнив заявление, люди по очереди проходят в кабинет к нотариусу для удостоверения своей подписи. После этого каждый из них получает мандат участника собрания.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Олег Шаляпин, процесс регистрации будет остановлен примерно на 120 участниках, чтобы сэкономить время, а остальные пришедшие смогут присутствовать в качестве приглашенных.

Следующим шагом после создания региональной подгруппы станет передача документов в избирательную комиссию Пензенской области. Ожидается, что это будет сделано в понедельник, 20 августа.