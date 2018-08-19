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Мэр Пензы проверил готовность сквера Лермонтова к празднованию «Спаса»

09:45 | 19.08.2018 | Общество

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Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убедился, что сквер имени М.Ю. Лермонтова готов к проведению праздника православной культуры «Спас» утром в воскресенье, 19 августа.

Мэр Пензы проверил готовность сквера Лермонтова к празднованию «Спаса»

Фото: Penza-gorod.ru

«Спас» проводится в Пензе с 2005 года. Он стал любимым праздником августа для многих пензенцев. Мы постарались создать условия для того, чтобы гостям мероприятия было комфортно, и впечатления от события были только положительные», — прокомментировал мэр.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящий момент в сквере установлена сцена для выступления творческих коллективов, территория зеленой зоны очищена от мусора и опавших листьев.

Идет размещение торговых мест для выставки-ярмарки национальных блюд, книг и изделий народных умельцев.

Праздник «Спас» начнется в сквере М.Ю. Лермонтова в 11.00. Специальным гостем станет заслуженный артист России, баянист Валерий Семин.

Для мероприятия кондитеры испекут яблочный пирог размером 2 на 1,2 метра.

Также в сквере будут работать спортивная и детская площадки, фото- и музыкальная зона. На последней планируют провести творческое состязание гармонистов.

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