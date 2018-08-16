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В Пензе 19 августа изменится схема движения в районе сквера Лермонтова

10:21 | 16.08.2018 | Общество

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в Пензе в связи с проведением в сквере имени М.Ю. Лермонтова праздника православной культуры «Спас» в предстоящее воскресенье, 19 августа.

В Пензе 19 августа изменится схема движения в районе сквера Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На участке улицы Московской — от улицы Карла Маркса до Соборной площади, а также на улице Белинского с 22.00 18 августа до 15.00 следующего дня будут запрещены проезд и стоянка автомобилей.

Кроме того, стоянка будет запрещена на парковке, организованной на месте тротуара на улице Лермонтова, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздник «Спас» начнется в сквере имени М.Ю. Лермонтова в 11.00 19 августа.

Будет организована ярмарка изделий народных промыслов, меда, яблок и национальных блюд. Состоится концерт и битва гармонистов.

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