Акция «Сурский край — без наркотиков!» объявлена в Пензенской области с 20 августа Общество

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Ежегодная антинаркотическая акция «Сурский край — без наркотиков!» в шестой раз пройдет в Пензенской области с 20 августа по 17 сентября.

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Она направлена на выявление мест, где собираются зависимые люди для употребления наркотиков, обнаружение точек их распространения, в том числе бесконтактным способом.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в рамках акции 20 августа в 16.00 на улице Московской в Пензе напротив Фонтанной площади волонтеры проекта «Стоп-наркотик» и специалисты дома молодежи будут раздавать информационные листовки и буклеты.

Во время акции будет действовать круглосуточная горячая линия по телефону: +7 (8412) 52-35-23, куда можно сообщить информацию о фактах распространения запрещенных веществ и получить ответы на интересующие вопросы по профилактике наркомании, реабилитации и ответственности.

Присоединиться к акции жителей призвала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, она попросила не оставаться равнодушными к проблеме и призвала сообщать обо всех фактах незаконного хранения и употребления наркотиков на горячую линию.

«По каждому обращению будет проведена тщательная проверка с принятием полного комплекса мер реагирования. Мы надеемся на тесное и полезное сотрудничество! Только сообща мы сможем противостоять такому злу, как наркотики!» — цитирует ее пресс-служба областной прокуратуры.