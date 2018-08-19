Пензенские поисковики начали реализацию проекта «В тылу герои не забыты» Общество

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Пензенское региональное отделение «Поискового движения России» приступило к реализации проекта «В тылу герои не забыты» на средства президентского гранта почти в 1,6 млн. рублей.

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С помощью него планируется устранить пробелы в имеющейся информации о воинах Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях и похороненных на территории Пензенской области.

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Рабочая группа проекта изучила документы, хранящиеся в государственном архиве региона. Поисковики поработали с планом развертывания госпиталей и годовыми отчетами райздравотделов в период 1941–1946 годов. На основе исследованных материалов составлен реестр лечебных учреждений Пензенской области с указанием периода дислокации и места расположения.

Совершены выезды в 17 муниципалитетов, где находились эвакогоспитали, обследованы воинские захоронения и здания на предмет размещения на них памятной таблички «Здесь был эвакогоспиталь».

Собран фотоматериал, отсканированы архивные материалы для будущего печатного издания «Книга памяти госпитальных захоронений Пензенской области», сообщается на сайте реготделения «Поискового движения России».