В Пензе состоялся областной праздник «Спас» Общество

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Областной праздник православной культуры состоялся в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 19 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Перед началом торжественной части губернатор Иван Белозерцев и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим осмотрели праздничную экспозицию, включающую ярмарку народных ремесел, презентацию воскресных школ, выставку книг и детских художественных работ.

Затем, обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что увидел много интересных решений.

«Важно, чтобы признанные мастера привлекали как можно больше детей в кружки, передавали им свои знания и умения, чтобы история пензенского края, православной культуры передавалась из поколения в поколение не только через книги, но через общение старших пензенцев с детьми и внуками», — пояснил он.

Читайте также

Митрополит Серафим возглавил службу на Преображение в пензенском монастыре

Иван Белозерцев уточнил, что на протяжении многих лет смысл «Спаса», задуманного как праздник, объединяющий все проживающие на территории региона народы, остается неизменным.

«Люди во все времена хотели одного — жить в мире и согласии, растить детей, иметь хорошую работу. Этим летом наши земледельцы сработали очень хорошо, несмотря на засушливую погоду. Пока мы показываем вторые результаты по Приволжскому федеральному округу после Татарстана, цена на хлеб выше, чем в прошлом году, это выгодно для аграриев. Это значит, что они получают хорошие возможности для дальнейшего развития, для создания новых рабочих мест», — добавил губернатор.

Жителям, внесшим весомый вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление православных традиций, были вручены благодарности и благодарственные письма главы региона, сообщает пресс-служба облправительства.