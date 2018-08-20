В Пензе прошел митинг вкладчиков «Инвест-Гаранта» и «Бизнес Партнера» Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Несколько десятков вкладчиков компаний «Инвест-Гарант» и «Бизнес Партнер» приняли участие в митинге, состоявшемся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе.

Фото: пресс-служба пензенского реготделения «Левого фронта»

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Требуем вернуть наши деньги!», «Власти, помогите обманутым вкладчикам «Инвест-Гаранта»!», «Где деньги?» и другими.

Открыл мероприятие, прошедшее в минувшее воскресенье, 19 августа, координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, который пояснил, что движение согласилось оказать организационную поддержку протестующим, однако эффективность их усилий будет зависеть от них самих.

Пришедшие на митинг люди поделились своими историями сотрудничества с компаниями, прочно ассоциируемыми с пензенской предпринимательницей Натальей Симакиной, а также подписали коллективное обращение к губернатору Ивану Белозерцеву как к «основному гаранту стабильности и благополучия в Пензенской области».

В нем поясняется, что договоры процентного займа предполагали ежемесячную выплату процентов, при этом с момента создания и до апреля 2018 года к компании «Инвест-Гарант» было «благосклонное отношение со стороны властных структур», «организация процветала», а не так давно были открыты филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, что «внушало дополнительную уверенность».

«На протяжении всей своей активной деятельности ООО «Инвест-Гарант» (Пенза, Москва, Санкт-Петербург) не имело никаких нареканий со стороны правоохранительных, банковских, налоговых и надзорных органов РФ. […] Официально ООО «Инвест-Гарант» числится как организация, уплатившая самый большой процент по налогу с физических лиц за 2017 год, а это сотни миллионов рублей (подтверждение тому ваш отчет как губернатора Пензенской области на портале правительства)», — говорится в тексте.

Читайте также

Задержан глава пензенского офиса банка «Уралсиб»

В обращении добавляется, что вместе с тем «следственные органы хотят подвести деятельность ООО «Инвест-Гарант» и ООО «Бизнес Партнер» под финансовую пирамиду».

«Разве в наше время в течение почти 6 лет могла открыто в центре Пензы существовать под неусыпным оком Вас как губернатора Пензенской области, федеральных и местных надзорных органов финансовая пирамида? Конечно же, нет», — отмечается в нем.

«Просим Вас принять всесторонние меры и оказать полноценную помощь нам, пострадавшим многотысячным вкладчикам и гражданам России. Мы надеемся на Ваши конкретные действия по возврату нам, вкладчикам, наших денежных средств в полном объеме», — говорится в коллективном обращении.