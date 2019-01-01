Здание вблизи пензенского Заксобрания снесли в рамках реконструкции Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Здание, располагавшееся в Пензе в непосредственной близости от областного Законодательного собрания — на улице Кирова, 15, снесено в рамках запланированной реконструкции.

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Как сообщается в паспорте объекта, размещенном на металлическом ограждении, весь объем работ планируется завершить в апреле 2019 года.

Предполагается, что на месте нежилого строения будет возведено 4-этажное административное здание. Площадь застройки составляет около 500 кв. метров.

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В качестве заказчиков работ указаны ООО «Визком» и Валерий Лежиков, ранее обратившийся в администрацию Пензы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объекта в части уменьшения минимального отступа от границы участка и увеличения процента его застройки до 63%.

Публичные слушания по этому вопросу состоялись 19 марта 2018 года. В итоге 7 мая мэр Виктор Кувайцев подписал постановление №786/2, которым разрешено отклонение от предельных параметров.

Подрядчиком объекта является АО «Волгостальмонтаж», проектной организацией — ООО «МПЦ».