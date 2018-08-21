В Кузнецке информация о замужестве должницы помогла приставам найти скрывавшуюся женщину Общество

Кузнецк, 21 августа 2018. PenzaNews. Информация о замужестве 48-летней жительницы Кузнецка Пензенской области, накопившей долг по кредитам в размере около 460 тыс. рублей и уклонявшейся от его погашения, помогла приставам установить местонахождение женщины.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, местную жительницу, не предпринимавшую никаких усилий по оплате долга и скрывавшую свой автомобиль, объявили в розыск.

«Для проверки возможного адреса ее проживания и нахождения имущества сотрудники выехали по адресу регистрации мужа, где находилась должница», — пояснила собеседница агентства, добавив, что там же был обнаружен ее транспорт.

Яна Загребельная отметила, что судебный пристав на месте совершил исполнительные действия и обратил взыскание на автомобиль «Hyundai Getz» на сумму 100 тыс. рублей.