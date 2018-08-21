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В Пензе прокуратура открыла горячую линию для дольщиков

18:33 | 21.08.2018 | Общество

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Горячая линия, организованная с целью пресечения нарушений в сфере долевого строительства многоквартирных домов, будет работать в прокуратуре Пензенской области до 1 октября. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

В Пензе прокуратура открыла горячую линию для дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием звонков от граждан будет осуществляться по номеру: +7 (8412) 32-93-29, а также до 17 сентября — 32-90-57.

Клиентам строительных компаний предлагается сообщить прокурорам информацию о нарушении их прав, несоблюдении порядка оформления договорных отношений, невыполнении сроков работ, а также о фактах хищения денежных средств.

Предполагается, что работа горячей линии будет способствовать не только разрешению вопросов с проблемными домами, но и недопущению появления новых долгостроев.

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