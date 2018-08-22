В Пензе планируется разработать новый проект подсветки гимназии №1 Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Новый проект архитектурной подсветки планируется разработать для классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Ранее подсветка здания существовала, нужно ее сохранить, но теперь она должна будет иметь более эстетический вид и современный дизайн», — сказал мэр в ходе посещения территории образовательного учреждения, где проводится капитальный ремонт.

Он пояснил, что даст соответствующее задание управлению архитектуры и градостроительства города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках капремонта гимназии уложен новый асфальт с организацией уклона под отвод воды, отреставрирован фасад, установлены новые окна, приведен в порядок подвал.