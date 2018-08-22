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В Пензе из-за ремонта на теплосетях временно изменится движение транспорта

09:18 | 22.08.2018 | Общество

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Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта будет изменена с 22.00 среды, 22 августа, до конца четверга, 23 августа, из-за неотложных работ на тепломагистрали в районе дома №50 на улице Рахманинова в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе из-за ремонта на теплосетях временно изменится движение транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Троллейбусы №6 при движении от станции Пенза-III будут доезжать только до остановки «Диспетчерская». В обратном направлении от этого же места электротранспорт будет двигаться по улицам Рахманинова и Тернопольской и далее по маршруту. Аналогично будет скорректировано движение троллейбусов № 9.

Транспорт большого и малого классов маршрутов №№ 2а, 27, 31, 66, 68 и 89, с проспекта Победы будет следовать по улице Тернопольской, проспекту Строителей и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусы большого класса маршрута №30 от остановки «Арбековская застава» с проспекта Строителей будут сворачивать на улицу Тернопольскую, затем на проспект Победы, 6-й проезд Пестеля, возвращаться на улицу Рахманинова, Тернопольскую, проспект Строителей и далее по маршруту.

В обратном направлении от проспекта Строителей автобусы будут ехать по улице Тернопольской до кольца у стелы «Истребитель-перехватчик Су-9», возвращаться обратно и следовать по прежнему пути.

Маршрутки №63 будут доезжать до разворотного кольца на пересечении улицы Стасова и проспекта Строителей, а затем ехать, как обычно, в обратном направлении.

Автобусы малого класса маршрута №81 от проспекта Победы поедут по улице Тернопольской и проспекту Строителей.

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