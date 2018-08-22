В Пензе через суд отстояла свои права женщина, платившая ипотеку за комнату на Ударной, 35 Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, которая взяла в ипотеку комнату в многоквартирном доме №35 на улице Ударной, доказала в суде, что в связи с разрушением строения выплачивать остаток по кредиту должна страховая компания.

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«В мае 2012 года она заключила кредитный договор на сумму 663 тыс. рублей под 11,25% годовых на приобретение комнаты в одной из квартир дома №35 на улице Ударной. Также она застраховала недвижимость на случай ее утраты. Платежи женщина вносила вовремя, ежегодно продлевая договор страхования. В ходе эксплуатации 18 июня 2017 года произошло обрушение несущих конструкций фасадной части первого подъезда многоквартирного дома», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он пояснил, что женщина продолжила платить ипотеку за несуществующую комнату, потому что страховая компания отказалась произвести выплату в пользу банка.

«Представитель ответчика в суд не явился, но представил письменные возражения, согласно которым отказ в выплате основан на отсутствии страхового случая и его недоказанности. Поскольку спорный дом признан аварийным и подлежащим сносу ввиду ветхого состояния несущих конструктивных элементов, спорное имущество не было застраховано в части его износа в процессе эксплуатации. Представитель кредитной организации, привлеченной в качестве третьего лица, заявил самостоятельные требования о том, что при удовлетворении требований страховое возмещение должно быть направлено в счет погашения задолженности по кредиту», — отметил собеседник агентства.

По его словам, суд пришел к выводу, что утрата комнаты произошла из-за конструктивных дефектов, вызванных нарушением норм и правил производства строительных работ при возведении дома, а значит произошедшее событие является страховым случаем.

«Решением суда исковые требования о выплате возмещения удовлетворены в пользу выгодоприобретателя – банка на сумму остатка кредитной задолженности в размере почти 455 тыс. рублей. В пользу женщины взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить ее требования на общую сумму около 6,5 тыс. рублей, а также расходы на представителя. Решение в законную силу не вступило», — уточнил представитель суда.