На строительство и модернизацию ГТС в Пензенской области нужно 3,6 млрд. рублей Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Около 3,6 млрд. рублей, по предварительным подсчетам, необходимо на строительство, реконструкцию и модернизацию гидротехнических сооружений в Пензенской области. Об этом губернатор Иван Белозерцев проинформировал министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи в среду, 22 августа.

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«Всего в бассейне реки Суры […] в границах региона расположено 10 канализационных очистных сооружений различной мощности, все они введены в эксплуатацию несколько десятков лет назад. Согласно предварительному подсчету, на их строительство, реконструкцию и модернизацию требуется около 3,6 млрд. рублей», — пояснил он.

Иван Белозерцев добавил, что для этого региону необходима федеральная поддержка, в связи с чем рассматривается возможность работы на условиях софинансирования.

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Также в ходе совещания губернатор отметил, что за последние 10 лет за счет средств федерального бюджета в Пензенской области расчищены и углублены русла 16 рек, капитально отремонтированы 17 ГТС, в 2018 году запланированы работы на трех объектах.

Он добавил, что большую часть сточных вод сбрасывает пензенский «Водоканал».

«Существует отдельная инвестиционная программа, направленная на модернизацию сетей и очистных сооружений. Мы ведем работу с собственником, готовим проектно-сметную документацию. Есть четкое понимание того, что этой проблемой нужно заниматься», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.