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В Пензе вступило в силу решение о запрете эксплуатации одного из кинозалов «Современника»

15:38 | 22.08.2018 | Общество

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Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение, которым удовлетворены требования прокурора о запрете эксплуатации зала «Премьерный», расположенного на втором этаже кинотеатра «Современник», до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В Пензе вступило в силу решение о запрете эксплуатации одного из кинозалов «Современника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Изначально в исковом заявлении прокурора Ленинского района Пензы, обратившегося в суд в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Альфа-Эко» о запрете деятельности по эксплуатации здания кинотеатра «Современник», говорилось о 21 нарушении требований пожарной безопасности в ряде помещений здания кинотеатра. В ходе рассмотрения дела 19 из них были устранены ответчиком добровольно, в связи с чем судом принят отказ прокурора от иска в этой части», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, на момент рассмотрения дела не были устранены нарушения в помещении самого большого кинозала, рассчитанного на 573 места — отсутствовала система вытяжной противодымной вентиляции, материал отделки стен не соответствовал нужному классу пожарной безопасности, в связи с чем судом принято решение о временном запрете ООО «Альфа-Эко» его эксплуатации.

«Представитель ответчика подал жалобу, в которой указал, что наличие нарушения не является безусловным доказательством реальной опасности причинения вреда для жизни и здоровья посетителей кинотеатра. По его мнению, устранение нарушения возможно и без монтажа системы дымоудаления путем уменьшения количества посадочных мест, за счет которых увеличится площадь помещения, не занятая оборудованием и мебелью, и тем самым будут соблюдены необходимые требования», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что ответчик представил документы, подтверждающие проведение подготовительных мероприятий по устранению нарушений, он пояснил, что количество посадочных мест на момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции сокращено до 299, что уже позволяет эксплуатировать помещение.

«Суд, выслушав мнения лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о законности решения. На момент рассмотрения дела судом первой инстанции в зале было 573 места, при этом отсутствовала вытяжка, стены были отделаны несоответствующим материалом, что являлось нарушением требований пожарной безопасности. Решение вступило в законную силу 21 августа», — добавила пресс-секретарь облсуда.

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