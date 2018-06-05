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В Пензе суд запретил эксплуатацию одного из кинозалов «Современника»

10:35 | 05.06.2018 | Общество

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес решение о запрете эксплуатации помещения зала «Премьерный», расположенного на втором этаже кинотеатра «Современник». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

В Пензе суд запретил эксплуатацию одного из кинозалов «Современника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что изначально в исковом заявлении прокурора, обратившегося в суд в интересах неопределенного круга лиц, стоял вопрос о запрете эксплуатации всего здания в связи с 21 нарушением требований пожарной безопасности в различных помещениях.

«В ходе рассмотрения дела 19 нарушений были устранены ответчиком [ООО «Альфа-Эко»] добровольно, в связи с чем, согласно определению суда от 4 июня 2018 года, судом принят отказ прокурора от иска в этой части. Производство по делу в этой части прекращено», — пояснил собеседник агентства.

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Представитель суда уточнил, что выявленные ранее нарушения в помещении кинозала «Премьерный» — отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции и несоответствие материала отделки стен классу пожарной безопасности «КМ0» — пока не устранены.

«В связи с этим принято решение о запрете ООО «Альфа-Эко» деятельности по эксплуатации кинозала «Премьерный» до устранения указанных нарушений», — сказал собеседник агентства.

Он особо обратил внимание на то, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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