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Сурский мост в Пензе планируется перекрыть на четверо суток

08:40 | 23.08.2018 | Общество

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Движение транспорта по Большому Сурскому мосту в Пензе планируется прекратить на четверо суток в связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде сооружения. Соответствующая информация была озвучена на заседании штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в мэрии в минувшую среду, 22 августа.

Сурский мост в Пензе планируется перекрыть на четверо суток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Движение в этот период будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Когда именно будет перекрыт мост, не сообщается.

В ходе заседания штаба заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поручил подрядчикам привлечь субподрядные организации на объекты, где есть риск нарушить сроки исполнения контрактов.

Внимание также было уделено выполнению полного комплекса работ по благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэрии.

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