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Фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет 30 и 31 октября

11:32 | 23.08.2018 | Общество

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Седьмой фестиваль средств массовой информации «А мы из Пензы» пройдет 30 и 31 октября. Об этом сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет 30 и 31 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что церемония открытия и мероприятия, предусмотренные программой первого дня, состоятся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В качестве почетных гостей в них примут участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, а также председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин.

Ожидается, что собравшиеся обсудят актуальные вопросы развития отрасли. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса «А мы из Пензы», победители которого получат премии на общую сумму 1 млн. рублей.

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Как и в предыдущие годы, запланирован семинар секретаря СЖР Владимира Касютина для работников газет.

Кроме того, анонсирован мастер-класс для представителей интернет-СМИ, однако кто именно его проведет, пока не сообщается. Помимо этого, намечена творческая встреча с известным тележурналистом, имя которого также держится в секрете.

Впервые в программу фестиваля включена презентация средств массовой информации Пензенской области. Подробности ее подготовки пока тоже не разглашаются, как и то, на кого она будет ориентирована.

Предположительно, во второй день состоится лишь одно мероприятие — семинар медиатренера Сергея Мешавкина «Перезагрузка издания — редизайн своими руками».

Организаторами фестиваля «А мы из Пензы» являются департамент информационной политики и средств массовой информации региона и областная организация Союза журналистов России.

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