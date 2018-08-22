В Пензе проверят эффективность использования бюджетных средств департаментом СМИ Экономика

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области проверит эффективность использования бюджетных средств департаментом информационной политики и СМИ региона. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Счетная палата Пензенской области по моему поручению проверит эффективность использования бюджетных средств департаментом СМИ и информационной политики региона», — написал он в своем «Твиттере».

Счетная палата Пензенской области по моему поручению проверит эффективность использования бюджетных средств Департаментом СМИ и информационной политики региона. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 22 августа 2018 г.

Глава региона не уточнил, в связи с чем инициирована проверка.

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Департамент информационной политики и СМИ региона является исполнительным органом государственной власти Пензенской области, осуществляющим функции по проведению единой госполитики в сфере СМИ, полиграфии и массовых коммуникаций.

Финансирование расходов на содержание ведомства осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Оно является главным распорядителем субсидий на обеспечение госзадания государственных учреждений региона, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент. Также ведомство распоряжается средствами на реализацию государственных программ в установленной сфере деятельности.

Начальником департамента информационной политики и СМИ Пензенской области с января 2018 года является бывший директор гимназии №42 Олег Синенков.