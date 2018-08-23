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В Пензенской области выросла естественная убыль населения

18:05 | 23.08.2018 | Общество

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Естественная убыль населения достигла в Пензенской области по итогам первой половины 2018 года 4 тыс. 659 человек, что выше аналогичного показателя за I полугодие 2017-го, когда она составляла 4 тыс. 22 человека. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области выросла естественная убыль населения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно официальным сведениям, с января по июнь 2018 года на свет появились 5 тыс. 529 детей, при этом умерли 10 тыс. 188 жителей Пензенской области.

За аналогичный период прошлого года родились 5 тыс. 884 человека, умерли 9 тыс. 906.

Число умерших детей в возрасте до одного года уменьшилось: с 27 в первой половине 2017 года до 21 за аналогичный период 2018-го. В этом году случаи смерти младенцев зафиксированы в Пензе, Кузнецке, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Кузнецком, Лунинском, Мокшанском и Пензенском районах.

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