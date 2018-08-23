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Болезни системы кровообращения за полгода привели к смерти более 5,4 тыс. пензенцев

19:03 | 23.08.2018 | Общество

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 5 тыс. 405 человек умерли в Пензенской области от болезней системы кровообращения с января по июнь 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

Болезни системы кровообращения за полгода привели к смерти более 5,4 тыс. пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно официальным сведениям, из-за этих заболеваний прервалась жизнь более половины всех умерших в регионе в I полугодии, которых насчитывается 10 тыс. 188.

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Другой распространенной причиной смерти являются новообразования — зафиксировано 1 тыс. 334 таких случая.

Жизни еще 686 человек унесли болезни нервной системы.

Кроме того, 536 человек умерли от болезней органов пищеварения, 344 — органов дыхания, 112 — эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 72 — инфекционных и паразитарных болезней.

848 смертельных случаев приходится на другие болезни.

Среди прочих причин смерти названы случайные отравления алкоголем — 125 случаев, самоубийства — 122, а также убийства — 32.

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