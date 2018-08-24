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На нескольких улицах в центре Пензы из-за крестного хода будут запрещены проезд и стоянка

10:36 | 24.08.2018 | Общество

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Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в Пензе в связи с детским крестным ходом, который состоится в предстоящее воскресенье, 26 августа.

На нескольких улицах в центре Пензы из-за крестного хода будут запрещены проезд и стоянка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, стоянка автомобилей будет запрещена в период с 23.00 25 августа до 11.30 следующего дня на всем протяжении улицы Московской, на улицах Кураева и Карла Маркса на участке между улицами Володарского и Кирова, на улице Октябрьской от улицы Володарского до улицы Московской.

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На этот же срок будет остановлено движение транспорта на улице Московской от улицы Карла Маркса до улицы Кураева и от улицы Бакунина до улицы Суворова.

26 августа с 9.45 до 11.30 запретят проезд по улице Долгова — от улицы Чехова до улицы Московской, по улице Московской — от улицы Суворова до улицы Долгова, по улице Октябрьской — от улицы Московской до улицы Володарского и по улице — Суворова от улицы Чехова до улицы Володарского.

Кроме того, движение автомобилей будет запрещено на улицах Бакунина, Максима Горького, Кураева и Карла Маркса на участках между улицами Кирова и Володарского, сообщает пресс-служба мэрии.

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